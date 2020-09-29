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Число жертв пандемии коронавируса превысило миллион 

News.ru и ещё 10 26 минут назад
Раскрыто число жертв пандемии коронавируса
Фото: Hajarah Nalwadda/Xinhua
Число умерших от коронавируса нового типа в мире превысило миллион, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
При составлении отчётов о числе заболевших и скончавшихся от инфекции специалисты университета опираются на официальные данные властей, СМИ и других открытых источников.
Так, по информации учреждения, к 03:45 мск 29 сентября число зарегистрированных смертей вследствие осложнений течения COVID-19 в мире достигло 1 000 555.
За всё время пандемии коронавирусом заразились 33 273 720 человек, справились с болезнью 23 056 480 граждан.
По данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом нового типа за неделю с 21 по 27 сентября увеличилось более чем на 2 млн, зафиксировано более 36 тысяч смертей от осложнений течения заболевания.
Как писал NEWS.ru ранее, в России уже заняты почти 90% коек, отведённых для пациентов с коронавирусом, однако при необходимости число мест для больных COVID-19 в больницах может быть оперативно увеличено, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
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Комментарии 1
В мире , Другое , Алексей Кузнецов
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