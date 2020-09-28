Как Трамп спрогнозировал свой успех на выборах 

«Думаю, у нас мощное движение (поддержки. — RT). Нас ждёт поистине грандиозная победа. Передачи власти не будет, объявлять её в случае нашей победы нет смысла. Сейчас задаются вопросом: «Будет ли власть передана в мирной обстановке?» Разумеется. Вот только мы столкнулись с большой проблемой, и вы это видите каждый день — что каждый день происходит с бюллетенями», — отметил Трамп.
«В ходе июньских праймериз демократов в Бруклине 25% отправленных по почте бюллетеней были признаны недействительными. Вы об этом знаете. На внеочередных выборах в Нью‑Джерси 20% присланных по почте бюллетеней оказались выброшены, и теперь четыре человека привлечены к суду за фальсификацию. Всё это касается голосования по почте. На праймериз во Флориде отказались принять 35 тыс. отправленных по почте бюллетеней, а в Калифорнии — 100 тыс. И это только начало», — отметил глава Белого дома.
«Они (представители Демпартии. — RT) хотят обязать все штаты провести голосование по почте, так? Я называю такое голосование «навязанным» … Они хотят разослать бюллетени по почте, не согласовав вопрос с избирателями. Другими словами, их будут направлять всем подряд… Но когда бюллетени подтасовывают, система коррумпирована — а это так, очевидно, что так и есть… Лучше меня об этом знают только демократы. Наверное, в кулуарах они до упаду смеются над ситуацией», — сказал американский лидер.
«Не болейте, будьте бдительны, будьте предельно осторожны. Идите и приложите максимум усилий. Для нас важен каждый ваш голос, поскольку борьба на выборах, скорее всего, будет упорной. Я всегда исхожу из того, что шансы будут почти равны. В арсенале фейковых СМИ есть занижающие рейтинг опросы общественного мнения, которые охватывают заметно больше демократов, чем республиканцев», — сообщил глава Белого дома в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Аризона.
«Что касается наших начинаний (а добились мы очень и очень многого, будь то в отношении наших военных, наших ветеранов или чего угодно), то тут — как с деревом: ему нужно некоторое время, чтобы прижиться. Ты сажаешь дерево, и оно должно пустить корни. Если у нас будет ещё четыре года, они уже ничего не смогут сделать — наша страна будет уверенно двигаться вперёд», — заявил тогда американский лидер.
«Я готов пройти тест на приём стимуляторов. Я считаю, что это следует сделать и ему, поскольку выступает он очень по-разному», — пояснил Трамп.
«В плане дебатов он не Уинстон Черчилль, но (против Сандерса. — RT) он выступил нормально. Говорят, он был на стимуляторах. Об этом много говорили и писали», — добавил президент США.
«Трамп уже сейчас хочет показать, что его враг повержен. При этом глава Белого дома говорит очень простую вещь: Байден уже проиграл дебаты и выборы, даже не потому что он хуже или лучше Трампа, а из-за его ставки на фальсификации и махинации, чего население не простит», — такую точку зрения в беседе с RT высказал член-корреспондент Академии военных наук американист Сергей Судаков.
«Если Трамп проиграет, то его текущие аргументы о махинациях представителей Демпартии придутся как никогда кстати. Они понадобятся, чтобы добиться признания результатов недействительными или оспаривания их в суде. Помимо заявлений о возможных фальсификациях при голосовании по почте глава Белого дома делает ставку на тезисы о бездействии демократов-губернаторов, которые, по его мнению, губят страну, потворствуя протестующим», — заявил эксперт в беседе с RT.
«Такое состязание для Трампа — крайне простая история, поэтому он с такой уверенностью сейчас заявляет о своей победе на выборах. Кроме того, с помощью таких утверждений глава Белого дома пытается ещё больше деморализовать своего оппонента», — отметил аналитик.
«Тут он действует абсолютно в своих предпринимательских традициях, когда перед важной сделкой бизнесмен заявляет потенциальным партнёрам, что им необходимо вкладываться в проект, поскольку сделка будет гарантированно закрыта. Надо отметить, что на харизме и доверии Трампу уже удавалось сделать чудо в 2016 году, возможно, это получится у него и в 2020-м», — подчеркнул эксперт.
«В тех условиях, в которых сейчас оказались Соединённые Штаты — приближение новой волны пандемии, колоссальные проблемы с экономикой — переизбрание Трампа будет наилучшим вариантом развития событий. Ведь тогда продолжение и преемственность курса без каких-либо кардинальных встрясок в экономике и социальной жизни пойдут на пользу стране. А «спящий Джо», который заявляет о какой-то стабильности при своём избрании, на самом деле не сможет её гарантировать», — отметил аналитик.
«Согласно текущим данным, избиратели на данный момент поделились примерно поровну. В этом и заключается вся интрига 3 ноября. Однако на сдвиг в ту или иную сторону может повлиять целый ряд факторов, в частности, продолжение уличных акций, новый всплеск распространения коронавируса, различные шпионские истории, которые, как мы видим, продолжают происходить. На исход выборов может сейчас повлиять всё, что угодно», — заключил Асафов.