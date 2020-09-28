В Армении назвали условия признания Нагорного Карабаха

Москве Признание Ереваном независимости Нагорного Карабаха зависит от действий азербайджанских и турецких военных у границ непризнанной республики. Об этом заявил посол Армении Вардан Тоганян в интервью телеканалу РБК

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«Насколько близко азербайджанские и турецкие военные формирования подойдут к границе Карабаха, настолько этот момент признания [Ереваном] приблизится», - заявил Тоганян.

Он отметил, что сейчас в противостоянии участвуют армия Азербайджана, военные советники из Турции и сирийские наемники с одной стороны, и армия обороны Нагорного Карабаха – с другой стороны.

«Армения является гарантом безопасности Нагорного Карабаха, мы считаем, что не можем бросить наших соотечественников», - добавил посол.

По его словам, Армения готова будет вмешаться в конфликт, когда над Карабахом нависнет «турецко-азербайджанский дамоклов меч в виде F-16».