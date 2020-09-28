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В Армении назвали условия признания Нагорного Карабаха

Вероника Полынина
41 минуту назад
Признание Ереваном независимости Нагорного Карабаха зависит от действий азербайджанских и турецких военных у границ непризнанной республики. Об этом заявил посол Армении в Москве Вардан Тоганян в интервью телеканалу РБК.
В Армении назвали условия признания Нагорного Карабаха
Фото: ReutersReuters
«Насколько близко азербайджанские и турецкие военные формирования подойдут к границе Карабаха, настолько этот момент признания [Ереваном] приблизится», - заявил Тоганян.
Он отметил, что сейчас в противостоянии участвуют армия Азербайджана, военные советники из Турции и сирийские наемники с одной стороны, и армия обороны Нагорного Карабаха – с другой стороны.
«Армения является гарантом безопасности Нагорного Карабаха, мы считаем, что не можем бросить наших соотечественников», - добавил посол.
По его словам, Армения готова будет вмешаться в конфликт, когда над Карабахом нависнет «турецко-азербайджанский дамоклов меч в виде F-16».
Как сообщал «Рамблер», об обострении армяно-азербайджанских отношений стало известно 27 сентября. В районе Нагорного Карабаха, который является предметом территориального спора, произошло столкновение между армянской и азербайджанской армиями. СМИ сообщили о сотнях погибших. Стороны обвинили друг друга в обстреле позиций в приграничных районах и ввели военное положение. Позже в Баку объявили о проведении полномасштабной наступательной операции, целью которой было поставлено «принуждение Армении к миру».
В мире,Вардан Тоганян,Москва,Ереван,Армения,
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