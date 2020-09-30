В Словакии вводят режим ЧС из-за коронавируса

Власти Словакии с четверга, 1 октября, на 45 дней вводят режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с усилением темпов распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщил в среду братиславский телеканал ТА3.

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Согласно закону, кабмин может ввести режим ЧС на период до 90 дней с возможностью дальнейшего продления.

Премьер-министр Словакии Игор Маточич, комментируя данное решение, подчеркнул, что режим ЧС поможет властям справиться с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией. Он напомнил, что с 16 марта по 14 июня в стране уже действовал режим ЧС, благодаря которому республика смогла успешно справиться с первой волной эпидемии коронавируса.