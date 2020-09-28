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Посол Армении в России назвал условия признания Нагорного Карабаха 

РИА Новости 1 час назад
Армения назвала условия признания Нагорного Карабаха
Фото: Reuters
Признание Арменией независимости Нагорного Карабаха напрямую зависит от хода боевых действий, заявил посол в России Вардан Тоганян в интервью РБК.

"Насколько близко азербайджанские и турецкие военные формирования подойдут к границе Карабаха, настолько этот момент признания приблизится", — отметил он.

Тоганян подчеркнул, что Армения является гарантом безопасности непризнанной НКР и не может бросить соотечественников.
По его словам, в Ереване готовы принять военные меры, если над регионом нависнет "турецко-азербайджанский дамоклов меч в виде F-16".
Азербайджан начал масштабное наступление
Ранее возможность признать НКР допустил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Ситуация в зоне конфликта в Нагорном Карабахе обострилась накануне. Азербайджан и Армения обмениваются взаимными обвинениями. В Баку утверждают, что первой огонь открыла армянская сторона, и называют свои действия контрнаступлением. В Ереване, в свою очередь, заявляют о воздушных и ракетных обстрелах Карабаха азербайджанскими военными. По словам пресс-секретаря президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграма Погосяна, от артобстрела пострадали мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться.
В Армении ввели военное положение, объявили всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В Азербайджане ввели комендантский час.
МИД России призвал обе стороны прекратить огонь и приступить к переговорам.
Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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В мире , Война, Карабах , Никол Пашинян , Вардан Тоганян , МИД , Армения , Ереван
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