Армения назвала условия признания Нагорного Карабаха

"Насколько близко азербайджанские и турецкие военные формирования подойдут к границе Карабаха, настолько этот момент признания приблизится", — отметил он.

Тоганян подчеркнул, что Армения является гарантом безопасности непризнанной НКР и не может бросить соотечественников.

По его словам, в Ереване готовы принять военные меры, если над регионом нависнет "турецко-азербайджанский дамоклов меч в виде F-16".

Ранее возможность признать НКР допустил премьер-министр Армении Никол Пашинян

Ситуация в зоне конфликта в Нагорном Карабахе обострилась накануне. Азербайджан и Армения обмениваются взаимными обвинениями. В Баку утверждают, что первой огонь открыла армянская сторона, и называют свои действия контрнаступлением. В Ереване, в свою очередь, заявляют о воздушных и ракетных обстрелах Карабаха азербайджанскими военными. По словам пресс-секретаря президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграма Погосяна, от артобстрела пострадали мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться.

В Армении ввели военное положение, объявили всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В Азербайджане ввели комендантский час.

МИД России призвал обе стороны прекратить огонь и приступить к переговорам.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.