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Эрдоган и Джонсон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Эрдоган и Джонсон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Фото: РИА Новости
Президент Турции Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели в понедельник телефонные переговоры, сообщает канцелярия турецкого лидера.

"В ходе переговоров обсуждались вопросы улучшения отношений между Турцией и Великобританией, а также региональные темы, в том числе события в Восточном Средиземноморье и напряженность, вызванная нападениями Армении на Азербайджан, — отмечается в распространенном коммюнике. — Говоря о конфликтах, которые начались в результате нападений Армении на Азербайджан, президент Эрдоган отметил, что для достижения мира и стабильности региона Армения должна выйти с оккупированных территорий Нагорного Карабаха и его окрестностей".

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В мире , Армия , Европа , Кавказ , Конфликты , Борис Джонсон , Великобритания , Турция
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