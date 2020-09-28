Эрдоган и Джонсон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе 

"В ходе переговоров обсуждались вопросы улучшения отношений между Турцией и Великобританией, а также региональные темы, в том числе события в Восточном Средиземноморье и напряженность, вызванная нападениями Армении на Азербайджан, — отмечается в распространенном коммюнике. — Говоря о конфликтах, которые начались в результате нападений Армении на Азербайджан, президент Эрдоган отметил, что для достижения мира и стабильности региона Армения должна выйти с оккупированных территорий Нагорного Карабаха и его окрестностей".