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Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко

Rambler News Serviceиещё 13
41 минуту назад
Великобритания и Канада ввели персональные санкции против ряда белорусских чиновников, президента республики Александра Лукашенко и его сына Виктора. Об этом сообщается на сайте британского МИДа.
Еще две страны ввели санкции против Лукашенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Министр иностранных дел объявил, что Великобритания ввела важные санкции в отношении Александра Лукашенко, его сына и высокопоставленных лиц в правительстве Беларуси в соответствии с новым режимом санкций Великобритании в области прав человека», — говорится в сообщении.
Отмечается, что те же меры предприняла и Канада. В санкционный список также попали глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко, глава МВД Юрий Караев, его заместители Александр Барсуков и Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков и командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба. Ограничительные меры предполагают заморозку активов и запрет на въезд.
Ранее агентство Reuters сообщало, что США, Канада и Великобритания собираются 25 октября объявить о санкциях в отношении ряда граждан Белоруссии из-за якобы фальсификации президентских выборов и насилие над протестующими. При этом отмечалось, что решение могут отложить, из-за «проблемы координации между тремя странами».
23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, сообщало агентство «БелТА».При этом власти республики до последнего момента не называли официальную дату инаугурации. По закону глава государства должен вступить в должность не позднее чем через два месяца после оглашения официальных результатов выборов.
В этом году этот срок истекает 9 октября. После инаугурации легитимность Лукашенко не признали США как сообщало «РИА Новости», Германия, Канада, Нидерланды, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Украина и Дания.
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