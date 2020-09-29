Еще две страны ввели санкции против Лукашенко

Ранее агентство Reuters сообщало, что США, Канада и Великобритания собираются 25 октября объявить о санкциях в отношении ряда граждан Белоруссии из-за якобы фальсификации президентских выборов и насилие над протестующими. При этом отмечалось, что решение могут отложить, из-за «проблемы координации между тремя странами».
23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, сообщало агентство «БелТА».При этом власти республики до последнего момента не называли официальную дату инаугурации. По закону глава государства должен вступить в должность не позднее чем через два месяца после оглашения официальных результатов выборов.
В этом году этот срок истекает 9 октября. После инаугурации легитимность Лукашенко не признали США как сообщало «РИА Новости», Германия, Канада, Нидерланды, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Украина и Дания.