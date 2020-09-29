Еще две страны ввели санкции против Лукашенко

Великобритания и Канада ввели персональные санкции против ряда белорусских чиновников, президента республики Александра Лукашенко и его сына Виктора. Об этом сообщается на сайте британского МИДа.

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«Министр иностранных дел объявил, что Великобритания ввела важные санкции в отношении Александра Лукашенко, его сына и высокопоставленных лиц в правительстве Беларуси в соответствии с новым режимом санкций Великобритании в области прав человека», — говорится в сообщении.

Ранее агентство Reuters сообщало, что США, Канада и Великобритания собираются 25 октября объявить о санкциях в отношении ряда граждан Белоруссии из-за якобы фальсификации президентских выборов и насилие над протестующими. При этом отмечалось, что решение могут отложить, из-за «проблемы координации между тремя странами».

23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, сообщало агентство «БелТА».При этом власти республики до последнего момента не называли официальную дату инаугурации. По закону глава государства должен вступить в должность не позднее чем через два месяца после оглашения официальных результатов выборов.