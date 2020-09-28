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Пашинян рассказал о личной просьбе Алиева к нему 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Пашинян рассказал о личной просьбе Алиева к нему
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о просьбе, с которой к нему обратился лично президент Азербайджана Ильхам Алиев во время переговоров в Душанбе в 2018 году. Об этом сообщает агентство «Новости — Армения».
Пашинян напомнил, что в то время шла кампания перед выборами мэра Еревана.

«Я в выступлениях обращался к ситуации в Азербайджане, пытался разговаривать с азербайджанским народом и озвучил критические замечания по поводу ситуации у них в стране», — отметил премьер.

Алиев же попросил его воздержаться от таких заявлений. «Когда произошла революция [в Армении], все оппозиционные силы в регионе были воодушевлены. В азербайджанских социальных сетях обсуждалось, что волна скоро дойдет и до Азербайджана», — пояснил Пашинян.

«В то время Алиева совсем не волновал Карабах или что-то еще. Его беспокоило только то, чтобы революционная волна не дошла до Азербайджана», — заявил армянский лидер.

Он добавил, что карабахский вопрос для руководства Азербайджана служит «средством удержания власти и своей диктаторской системы».
27 сентября в Нагорном Карабахе начались бои. Баку заявил, что армяне обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и начал контрнаступление. Армения утверждает, что Азербайджан напал на непризнанную республику и на его стороне воюют тысячи боевиков из Сирии, которых перебросила Турция. Территориальный спор между Баку и Ереваном из-за Карабаха идет уже 30 лет.
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В мире , Армия , Кавказ , Конфликты , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Азербайджан , Армения , Ереван
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