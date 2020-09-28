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Врачи выписали из больницы короля Норвегии Харальда V 

Газета.Ru 1 час назад
Врачи выписали из больницы короля Норвегии Харальда V
Фото: Reuters
Король Норвегии Харальд V был выписан из больницы в Осло, куда был госпитализирован с затрудненным дыханием. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу королевского двора.

"Король Харальд V выписан из больницы", — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что анализы монарха на коронавирус показали отрицательный результат. Он продолжит лечение дома и пробудет на больничном как минимум до 4 октября.
Норвежский король Харальд V взошел на престол в 1991 году. Монарху 83 года, его госпитализировали в больницу 25 сентября.
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