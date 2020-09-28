У США нет «противоядия» от российских ракет 

У американцев в настоящее время нет «противоядия» от российского межконтинентального баллистического комплекса «Авангард», сообщает «Свободная пресса». Журналисты выяснили, что США собираются противопоставить новейшему российскому вооружению.

«Авангард» — это боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет. Их отличительная особенность в том, что они, отделившись от носителя, развивают гиперзвуковую скорость и маневрируют по курсу, становясь неуловимыми для систем противоракетной обороны противника. Американцам противопоставить новейшей российской разработке в настоящее время нечего, поэтому в США рассматриваются различные варианты нейтрализации угрозы.

Один из них — перехват межконтинентальных ракет УР-100Н УТТХ, которые несут на себе «Авангард». Аналитики подчеркивают, что они были разработаны еще в конце 70-х годов прошлого века, летят по строгой траектории, поэтому в теории вполне могут быть уничтожены противоракетными средствами США. Но шансы у американцев, считают эксперты, крайне малы.

Также маловероятно уничтожение носителей американским мобильным комплексом THAAD, поскольку он предназначен для перехвата ракет средней дальности и не способен совладать с маневрирующей целью.

Морская система противоракетной обороны «Иджис», которую разворачивают между кораблями, достойна особого внимания, говорится в статье. В настоящий момент она не способна прервать полет баллистической ракеты, но ее преимущество в том, что она быстро прогрессирует: в частности, регулярно обновляются ракеты-перехватчики, способные поражать цели на огромной высоте.

Наконец, на пути «Авангарда» обязательно встанет Национальная система противоракетной обороны (НПРО) США. Речь о 40 ракетных комплексах, предназначенных для перехвата межконтинентальных баллистических ракет противника. Они могут настигнуть цель в любой точке Земли, однако вопрос поражения маневрирующих зарядов остается открытым.