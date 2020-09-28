Украинцы призвали ЕС обсудить возвращение Крыма 

Зеленский во время встречи с Боррелем подчеркнул, что Украина напрямую заинтересована в создании переговорной площадки для обсуждения гуманитарных и правовых вопросов, а также возможного возвращений Крыма. Украинский президент также пообещал вернуться к этой теме во время саммита с ЕС, запланированного на 1 октября.

Отвечая на инициативу Зеленского, Боррель выразил поддержку «суверенитета и целостности Украины», но от прямого комментария возможного возвращен полуострова отказался.

«Отсутствие четкого ответа может рассматриваться как вежливый отказ от обсуждения предложенной темы», — говорится в статье.

Директор центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов назвал Зеленского «плохим президентом», но «хорошим пиарщиком». По его мнению, украинский лидер, понимая, что шансы на реализацию инициативы не велики, «маскирует» невыполнение минских договоренностей.

«Говоря простонародным языком, Зеленский забалтывает проблему. И переключает внимание на другое», — пояснил эксперт.

Попов добавил, что решения по Украине в первую очередь принимают в Вашингтоне, а местные власти лишь «добавляют от себя штришки».