Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Белоруссия захотела стать миротворцем в конфликте Азербайджана и Армении 

Lenta.ru 35 минут назад
Белоруссия захотела вмешаться в конфликт в Карабахе
Фото: РИА Новости
Белоруссия готова оказать любое содействие в «продвижении диалога» Азербайджана и Армении в приемлемых для них форматах по Нагорному Карабаху. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел республики.
Белоруссия захотела стать миротворцем в разрешении нынешней ситуации, связанной с нагорно-карабахским конфликтом. В МИД заявили, что глубоко обеспокоены резкой эскалацией обстановки и активными боевыми действиями с применением тяжелых видов вооружений и авиации.

«Не только призываем, но и искренне просим обоих важных для нас партнеров — Азербайджан и Армению — прекратить боевые действия, отказаться от применения оружия и найти способы мирного урегулирования ситуации, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что главное сейчас — остановить кровопролитие и избежать новых жертв.

«Человеческие жизни бесценны, поэтому крайне важно приложить все усилия для сохранения мира и спокойствия в регионе», — подчеркнули там.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались столкновения. Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.
В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.
Последние новости
Курс рубля рухнул Курс рубля рухнул Эрдоган призвал покончить с «оккупацией Арменией территории Азербайджана» Эрдоган призвал покончить с «оккупацией Арменией территории Азербайджана» Навальный подтвердил встречу с Меркель в берлинской клинике Навальный подтвердил встречу с Меркель в берлинской клинике
Комментарии 2
В мире , Война, Карабах , МИД , Азербайджан , Армения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Полыхнут так, что нам мало не покажется»
«Полыхнут так, что нам мало не покажется»
Запад бьет тревогу из-за вакцины РФ
Запад бьет тревогу из-за вакцины РФ
Назван отравитель Навального
Назван отравитель Навального
Уничтожение боевых танков Азербайджана попало на видео
Уничтожение боевых танков Азербайджана попало на видео
Видео
Опубликовано видео ЧП в Тольятти
01:02
Опубликовано видео ЧП в Тольятти
Мужчина прокатился на привязанном к мотоциклу крокодиле и попал на видео
01:04
Мужчина прокатился на привязанном к мотоциклу крокодиле и попал на видео
Опубликовано видео обыска у бывшего губернатора Иркутской области
01:22
Опубликовано видео обыска у бывшего губернатора Иркутской области
Пожилая пара устроила в переходе концерт и попала на видео
00:50
Пожилая пара устроила в переходе концерт и попала на видео
Необычная птица на улице в Москве попала на видео
00:25
Необычная птица на улице в Москве попала на видео
Новости Москвы Общество
Россиянка 3 часа звала на помощь на полу больницы
03:24
Россиянка 3 часа звала на помощь на полу больницы
Происшествия
Купол атомной станции пытались взорвать двумя взрывами
00:20
Купол атомной станции пытались взорвать двумя взрывами
Общество
Опубликовано видео военных действий в Нагорном Карабахе
00:57
Опубликовано видео военных действий в Нагорном Карабахе
В мире Конфликты
Опубликовано видео «будущей битвы» США с Россией
03:39
Опубликовано видео «будущей битвы» США с Россией
Армия В мире
Пуск ракеты «Калибр» с подлодки попал на видео
00:26
Пуск ракеты «Калибр» с подлодки попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение