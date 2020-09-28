Белоруссия захотела вмешаться в конфликт в Карабахе

Белоруссия готова оказать любое содействие в «продвижении диалога» Азербайджана Армении в приемлемых для них форматах по Нагорному Карабаху. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел республики.

Белоруссия захотела стать миротворцем в разрешении нынешней ситуации, связанной с нагорно-карабахским конфликтом. В МИД заявили, что глубоко обеспокоены резкой эскалацией обстановки и активными боевыми действиями с применением тяжелых видов вооружений и авиации.

«Не только призываем, но и искренне просим обоих важных для нас партнеров — Азербайджан и Армению — прекратить боевые действия, отказаться от применения оружия и найти способы мирного урегулирования ситуации, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что главное сейчас — остановить кровопролитие и избежать новых жертв.

«Человеческие жизни бесценны, поэтому крайне важно приложить все усилия для сохранения мира и спокойствия в регионе», — подчеркнули там.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались столкновения. Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.