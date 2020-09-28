«Находка, которая изменит всё»: крушение «Эстонии» 

Сотрудники телеканала Discovery, снимавшие документальный фильм о крушении парома «Эстония», нашли на судне четырехметровую пробоину. Об этом сообщает Postimees.

Издание отмечает, что ранее о пробоине никто не знал, так как ее частично скрывало морское дно. Команда Discovery обнаружила пробоину с помощью робота-водолаза.

«Нельзя исключать, что это повреждение имело значение при крушении», — так прокомментировал находку профессор морских технологий Йорген Амдал.

Как сообщал «Рамблер», паром «Эстония» затонул 28 сентября 1994 года во время шторма в Балтийском море. Из 989 находившихся на борту удалось спасли 137 человек.

Власти заявляли, что к гибели «Эстонии» привело вышедшее из строя запорное устройство носового визора. Предположения о пробоине высказывались и раньше, но власти их отвергали.