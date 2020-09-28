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Армения рассматривает вопрос гуманитарных коридоров для жителей Карабаха 

News.ru и ещё 3 24 минуты назад
Посол Армении в России Вардан Тагонян заявил, что власти страны прорабатывают вопрос создания гуманитарных коридоров для жителей Нагорного Карабаха.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» дипломат выразил надежду, что до создания этого коридора не дойдёт.

Но план эвакуации или какие-то коридоры гуманитарные для соотечественников, конечно, прорабатываются, исходя из того, что все эти дни дети и женщины находились в подвалах и бомбоубежищах, — заявил Тоганян.

Тысячи добровольцев из России едут воевать в Карабах
По его словам, единственной легитимной площадкой для решения конфликта может стать группа по ОБСЕ.
Ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что во время боёв на линии соприкосновения были ранены около 200 военнослужащих Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. В Минобороны НКР утверждают, что с начала эскалации был убит 31 карабахский военный.
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что ВС Армении за прошедшие сутки нанесли более 1,2 тысячи ударов по населённым пунктам на территории Азербайджана. По его словам, Армения наносит целенаправленные удары. Байрамов отметил, что число убитых мирных граждан Азербайджана в Карабахе составило шесть, из них пять человек — члены одной семьи. Число раненых мирных жителей увеличилось до 26 человек.
27 сентября Азербайджан обвинил вооружённые силы Армении в обстреле населённых пунктов на линии соприкосновении в Карабахе. Армения в свою очередь заявила, что наступление на карабахском направлении начал Баку.
NEWS.ru писал, что председатель Совета Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Армению и Азербайджан прекратить огонь. Политик подчеркнула, что ситуация может перерасти в «полномасштабный военный конфликт». Матвиенко отметила, что Ереван и Баку в равной степени дружественны России и другим странам СНГ.
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Комментарии 3
В мире , Видео , Кавказ , Война, Карабах , Джейхун Байрамов , Валентина Матвиенко , Арцрун Ованнисян , Министерство обороны , МИД , ОБСЕ , Совет Федерации , Радиостанция "Говорит Москва" , Армения
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