Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская находится на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в столице Литвы. Сообщение об этом размещено во вторник в Telegram-канале пресс-службы оппозиционерки.
"В данный момент Светлана Тихановская встречается с Эмманюэлем Макроном в Вильнюсе", — говорится в тексте. В нем отмечается, что в ходе беседы обсуждается "возможность организации переговоров на тему проведения новых выборов президента Беларуси и возможной медиации других стран, в том числе Франции".