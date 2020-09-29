"В данный момент Светлана Тихановская встречается с Эмманюэлем Макроном в Вильнюсе", — говорится в тексте. В нем отмечается, что в ходе беседы обсуждается "возможность организации переговоров на тему проведения новых выборов президента Беларуси и возможной медиации других стран, в том числе Франции".