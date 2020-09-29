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Тихановская сообщила, что находится на встрече с Макроном в Вильнюсе 

ТАСС и ещё 19 1 час назад
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская находится на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в столице Литвы. Сообщение об этом размещено во вторник в Telegram-канале пресс-службы оппозиционерки.

"В данный момент Светлана Тихановская встречается с Эмманюэлем Макроном в Вильнюсе", — говорится в тексте. В нем отмечается, что в ходе беседы обсуждается "возможность организации переговоров на тему проведения новых выборов президента Беларуси и возможной медиации других стран, в том числе Франции".

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В мире , Видео , Европа , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , ЕС , Литва , Франция
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