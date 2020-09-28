Алексиевич покинула Белоруссию

Как рассказала помощница Алексиевич Татьяна, отъезд писательницы никак не связан с уголовным делом против Координационного совета оппозиции, членом которого она является.
По ее словам, у Алексиевич запланированы личные встречи, книжная ярмарка в Швеции и вручение наград на Сицилии.
«Почему Светлана Александровна должна уезжать из своей страны насовсем? Ничего подобного, она улетела по своим личным делам», — сказала помощница.
Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием Координационного совета оппозиции возбудила уголовное дело. В ведомстве заявили, что деятельность КС направлена на захват власти.
Ранее в Белоруссии была задержана член президиума Координационного совета Мария Колесникова
. Двое других членов КС, Антон Родненков
и Иван Кравцов
, были отправлены через границу на Украину. Член КС Максим Знак был задержан в Минске.