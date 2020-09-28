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Светлана Алексиевич покинула Белоруссию

Газета.Ruиещё 10
38 минут назад
Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич уехала в Германию, сообщает TUT.by.
Алексиевич покинула Белоруссию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как рассказала помощница Алексиевич Татьяна, отъезд писательницы никак не связан с уголовным делом против Координационного совета оппозиции, членом которого она является.
По ее словам, у Алексиевич запланированы личные встречи, книжная ярмарка в Швеции и вручение наград на Сицилии.
«Почему Светлана Александровна должна уезжать из своей страны насовсем? Ничего подобного, она улетела по своим личным делам», — сказала помощница.
Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием Координационного совета оппозиции возбудила уголовное дело. В ведомстве заявили, что деятельность КС направлена на захват власти.
Ранее в Белоруссии была задержана член президиума Координационного совета Мария Колесникова. Двое других членов КС, Антон Родненков и Иван Кравцов, были отправлены через границу на Украину. Член КС Максим Знак был задержан в Минске.
В мире,СНГ,Иван Кравцов,Антон Родненков,Мария Колесникова,Светлана Алексиевич,Беларусь,Германия,
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