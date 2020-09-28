Алексиевич покинула Белоруссию

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Как рассказала помощница Алексиевич Татьяна, отъезд писательницы никак не связан с уголовным делом против Координационного совета оппозиции, членом которого она является.

По ее словам, у Алексиевич запланированы личные встречи, книжная ярмарка в Швеции и вручение наград на Сицилии.

«Почему Светлана Александровна должна уезжать из своей страны насовсем? Ничего подобного, она улетела по своим личным делам», — сказала помощница.