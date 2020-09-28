На фоне обострения армяно-азербайджанского конфликта с обеих сторон продолжают поступать агрессивные заявления. Так, представитель азербайджанской армии заявил, что «контрнаступательная операция» будет проводится до полного уничтожения врага.

Командующий воинским подразделением, которое ведет ожесточенные бои в Карабахе, национальный герой генерал-майор Маис Бархударов выступил с заявлением с линии фронта.

«Контрнаступательная операция, проводимая нами для пресечения атаки врага, успешно продолжается. Идут ожесточенные бои. Наша армия с высоким духом и героизмом выполняет задачи по освобождению территорий. Личный состав, находящегося под моим командованием подразделения будет бороться до полного уничтожения врага и одержит победу», — сказал генерал.

С раннего утра 28 сентября подразделения Вооруженных сил Азербайджана нанесли мощнейшие удары по военным объектам и инфраструктуре находящегося под оккупацией Агдеринского (Мардакертского) района Нагорного Карабаха. Министерство обороны Армении подтверждает нанесение артиллерийских ударов по Агдере. Ранее министерство обороны Азербайджана сообщило о продолжении спецоперации на территории Карабаха.