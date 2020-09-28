Израиль и Сирию заподозрили в тайной сделке

Сирийское правительство может пойти на переговоры о нормализации отношений с соседним Израилем . Об этом сообщают региональные наблюдатели, комментируя тенденцию на арабо-израильское «потепление». По их данным, подготовка к диалогу, который не может состояться без одобрения со стороны России США , уже начата. Правда, на пути дипломатического процесса между сирийцами и израильтянами остаются серьёзные препятствия.

Объединёнными Арабскими Эмиратами. О подготовке к диалогу о нормализации отношений между официальным Дамаском и властями еврейского государства сообщила саудовская газета Asharq al-Awsat. Она обращает внимание на реакцию сирийского правительства по поводу достигнутой при участии США сделки по восстановлению отношений между Израилем, Бахрейном

«После подписания израильских соглашений с Эмиратами и Бахрейном Дамаск, в отличие от своего союзника Тегерана, не выступал с официальным осуждением. Он молчал. Молчание здесь — политическая позиция», — пишет Asharq al-Awsat.

Издание напоминает, что этому предшествовала сделка от 2018 года между Россией, США, Израилем и Иорданией , которая касалась возвращения южных провинций Сирии под контроль правительственной армии в обмен на гарантии безопасности для местных повстанцев и отказ допускать в эти районы иранцев и лояльные им иррегулярные формирования. Присутствие последних Израиль рассматривает как угрозу для своей нацбезопасности и считает его достаточным поводом для бомбардировок.

До настоящего времени слухи о сближении Сирии и Израиля носили характер спекуляций со стороны сирийских политиков-диссидентов. Однако Asharq al-Awsat, не раскрывая своих источников, утверждает, что соответствующие переговоры уже начались. Для того, чтобы полноценный диалог между соседями имел успех, должны быть разрешены несколько вопросов, считает газета. Во-первых, проблема посредничества России как «спонсора» официального Дамаска и США как союзника Израиля. Во-вторых, ситуация вокруг глубокого иранского присутствия в Сирии, от которого официальному Дамаску крайне трудно отказаться. И, наконец, третья проблема — это судьба занятых Израилем Голанских высот.

Принадлежавшие Дамаску с 1944 года Голаны были захвачены еврейским государством в результате Шестидневной войны в 1967 году, а в 1981 году Кнессет (израильский законодательный орган) принял «Закон о Голанских высотах», который в одностороннем порядке утверждает суверенитет еврейского государства над спорным районом. Впрочем, израильская аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.

Администрация президента США Дональда Трампа признаёт право еврейского государства распространить свой суверенитет над этими территориями, Россия придерживается другой позиции, считая их частью Арабской Республики. В 2019 году МИД Сирии распространил заявление, в котором подтвердил «своё право на поддержку сопротивления жителей Голанских высот израильской оккупации» и отверг «аннексию Тель-Авивом этой территории».

Если сделка между Израилем и Сирией возможна, то только при появлении некой «чудесной формулы» разрешения территориального спора из-за Голан, замечают арабские наблюдатели. Переговоры между Россией, США, Израилем и Иорданией в 2018 году свидетельствуют о том, что любой сценарий в сирийском досье вполне возможен. Тем более, что Дамаску уже удалось восстановить дипломатические отношения с Эмиратами, которые были утрачены после подавления сирийской оппозиции в ходе «арабской весны».