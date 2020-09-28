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Мэром румынской Девеселу стал покойник 

News.ru и ещё 2 45 минут назад
Мэром на выборах стал покойник
Фото: Ion Aliman/facebook.com
В Румынии на выборах мэра коммуны Девеселу жители отдали свои голоса за Иона Алимана, который умер от осложнений, вызванных коронавирусом за 10 дней до голосования.

Умерший 17 сентября из-за коронавируса мэр коммуны Девеселу Ион Алиман выиграл местные выборы из-за того, что он скончался во время избирательной кампании, его имя осталось в избирательных бюллетенях, — сообщил телеканал Digi 24.

В 2020 году Алиман, которые дважды занимал пост мэра Девеселу, претендовал на третий мандат. Румыния выбирала местные власти 27 сентября, а бюллетени были напечатаны, согласно законам страны, за две недели до голосования.
Из-за того, что Алиман умер позднее, его имя так и осталось в бланках голосования. При этом голоса за него отдали 1200 из 1600 избирателей коммуны. Таким образом жители Девеселу хотели выразить уважение мэру, работой которого всегда были довольны. По законам Румынии, теперь в коммуне должны состояться повторные выборы мэра.
С 15 мая в стране был снят режим ЧС, а на смену ему румынское руководство ввело режим повышенной готовности. Он будет действовать до 15 октября. Жители Румынии обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Сейчас в стране 122 673 случая заражения COVID-19, из них 4718 из стали смертельными.
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В мире , Новости Москвы , Румыния
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