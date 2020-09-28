Отечественная война: в Баку сделали заявление 

Обострение конфликта с Арменией по ситуации с Нагорным Карабахомв азербайджанские власти называют «отечественной войной». Об этом заявил помощник президента страны Хикмет Гаджиев сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее, как сообщал «Рамблер», премьер-министр Армении Никол Пашинян , комментируя мобилизацию в стране, призвал личный состав войск явиться в районные комиссариаты «во имя Родины, во имя победы».

Об обострении армяно-азербайджанских отношений стало известно 27 сентября. В районе Нагорного Карабаха, который является предметом территориального спора, произошло столкновение между армянской и азербайджанской армиями. СМИ сообщили о сотнях погибших. Стороны при этом в изначальном нападении обвинили друг друга.

Позже в Баку объявили о проведении полномасштабной наступательной операции, целью которой было поставлено «принуждение Армении к миру». К деэскалации конфликта обе стороны уже призвали китайские, американские и российские дипломаты.