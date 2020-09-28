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Отечественная война: в Баку сделали заявление 

Павел Тиунов 31 минуту назад
Обострение конфликта с Арменией по ситуации с Нагорным Карабахомв азербайджанские власти называют «отечественной войной». Об этом заявил помощник президента страны Хикмет Гаджиев, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее, как сообщал «Рамблер», премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя мобилизацию в стране, призвал личный состав войск явиться в районные комиссариаты «во имя Родины, во имя победы».
Об обострении армяно-азербайджанских отношений стало известно 27 сентября. В районе Нагорного Карабаха, который является предметом территориального спора, произошло столкновение между армянской и азербайджанской армиями. СМИ сообщили о сотнях погибших. Стороны при этом в изначальном нападении обвинили друг друга.
Позже в Баку объявили о проведении полномасштабной наступательной операции, целью которой было поставлено «принуждение Армении к миру». К деэскалации конфликта обе стороны уже призвали китайские, американские и российские дипломаты.
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В мире , Армия , Видео , Война, Карабах , Хикмет Гаджиев , Никол Пашинян , Армения , Баку
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