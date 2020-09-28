Обзор иноСМИ: «Мы не братья России» 

Доллар оказался в тисках

Портал Project Syndicate рассказал , что доллар вступил в раннюю стадию процесса резкого спада. Реальный эффективный обменный курс (REER) американской валюты упал на 4,3 процента за четыре месяца.

Главный экономист Morgan Stanley Asia Стивен С. Роуч ожидает, что REER упадет на 35 процентов к концу 2021 года. Это связано с тремя факторами: быстрое ухудшение макроэкономического дисбаланса в США , подъем евро и юаня как альтернатив доллару и исчезновение «особой ауры американской исключительности», придававшей доллару устойчивость после Второй мировой войны.

«Мы не братья России»: кто такие белорусы

Белорусский историк Алена Маркова в интервью чешскому изданию Deník N рассказала , почему русские и белорусы — не братья. Он заявила, что у белорусов собственная история, флаг, границы и «другой характер».

Среди различий Маркина также упомянула национальный костюм, кухню — драники и колдуны с мясом, и «более мелодичные» песни.

«Мы всегда были частью европейской истории, хотя Москва и преподносила нас как «братьев». Но мы им не братья», — подчеркнула она.

Москва и Эр-Рияд приготовились к схватке

До конца 2020 года производители нефти могут схлестнуться в очередной схватке, поскольку тяжеловесы — Саудовская Аравия и Россия — придерживаются разных взглядов на то, что делать с медленным восстановлением спроса на нефть. Об этом сообщает Bloomberg.

Саудовская Аравия, прежде всего, хочет предотвратить падение цен на нефть, министр энергетики страны заявляет, что ОПЕК + будет действовать «упреждающе», чтобы предложение не опережало спрос. Его российский коллега Александр Новак хочет сделать все, чтобы избежать очередного ограничения добычи.

«Мы все видели, к чему может привести противостояние двух монстров ОПЕК +. Аналогичное разногласие было и в марте, что уронило цены на нефть ниже 20 долларов за баррель», — подчеркнуло агентство.

Очередной кровавый уик-энд в Чикаго

Пятилетняя девочка была зарезана в Чикаго во время «еще одного кровавого уик-энда», когда по меньшей мере 48 человек в городе получили огнестрельные ранения, в том числе семь смертельных. Об этом сообщает Fox News.

Девочка по имени Серенити Аррингтон получила множественные ножевые ранения и была доставлена в больницу Stronger Hospital. Врачи не смогли ее спасти. Ее мать, 27-летняя Симона Остин, была обвинена в убийстве первой степени.

Американскую армию накрыла волна самоубийств

Количество самоубийств среди военнослужащих США увеличилось на 30 процентов за шесть месяцев пандемии коронавируса. Об этом сообщает Newsweek.

Волна самоубийств прошлась по американской армии после снижения их числа в первые три месяца года. С марта 114 американских военных покончили с собой, после чего армейское руководство пришло к выводу, что дополнительный стресс, изоляция и неопределенность, вызванные пандемией, сказались на военных.