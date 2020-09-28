Готовится отправка турецкого спецназа в Азербайджан

По данным источников канала в Стамбуле, спецподразделение регулярных войск Турции может быть «задействовано в операции на азербайджано-армянском фронте».

«Рамблер» писал об обострении отношений между Арменией и Азербайджаном 27 сентября. Стороны конфликта в Нагорном Карабахе обвинили друг друга в обстреле позиций в приграничных районах и ввели военное положение. При этом посол Армении в России заявил, что Турцией в регион были переброшены около четырех тысяч боевиков из Сирии.