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Готовится отправка турецкого спецназа в Азербайджан

Алиса Селезнёва
26 минут назад
Элитный спецназ «Бригада Командос» готовится к отправке из Турции в Азербайджан. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил Telegram-канал WarGonzo.
Готовится отправка турецкого спецназа в Азербайджан
Фото: ReutersReuters
По данным источников канала в Стамбуле, спецподразделение регулярных войск Турции может быть «задействовано в операции на азербайджано-армянском фронте».
«Источники связывают это с провалом блиц-крига ВС Азербайджана», - отмечает канал, предупреждая, что с турецким спецназом боевые действия «перейдут в принципиально иную политическую стадию».
«Рамблер» писал об обострении отношений между Арменией и Азербайджаном 27 сентября. Стороны конфликта в Нагорном Карабахе обвинили друг друга в обстреле позиций в приграничных районах и ввели военное положение. При этом посол Армении в России заявил, что Турцией в регион были переброшены около четырех тысяч боевиков из Сирии.
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