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Кому выгоден конфликт в Нагорном Карабахе 

Павел Тиунов 1 час назад
Кому выгоден конфликт в Нагорном Карабахе
Фото: ТАСС
В развязывании войны в Нагорном Карабахе заинтересован Запад, заявил «Свободной прессе» военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, территория, принадлежность которой оспаривают Азербайждан и Армения, необходима США и Британии, чтобы создать «пояс вокруг России».
Накануне, как сообщал «Рамблер», стало известно об очередном столкновении азербайджанских и армянских войск в Нагорном Карабахе. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. СМИ сообщают о нескольких сотнях погибших. В обеих странах объявили военное положение.
Журналисты «Свободной прессы» отметили, что в последнее время армяно-азербайджанские столкновения участились. Не исключено, что Закавказье пытаются специально «воспламенить», говорится в статье. При этом в ситуации видна заинтересованность третьей стороны.
Военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что Азербайджан в ситуации по Нагорному Карабаху нередко поддерживает Британия. Англичане, по его мнению, вряд ли заботятся о территориальной целостности государства или соблюдении международного права.

«Это, скорее, попытка реализовать некую совместную операцию вместе с США», — предположил аналитик.

Леонков считает, что Великобритания и США планируют создать «пояс вокруг России» в рамках борьбы за сферы влияния на постсоветской территории. При этом Москве в этой ситуации придется встать на сторону Армении, отметил Леонков. Отчасти потому, что между Москвой и Ереваном был заключен договор о взаимной помощи в случае начала боевых действий, отчасти из-за прозападного настроя Баку.
Комментарии 2
В мире , Алексей Леонков , Армения , США
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