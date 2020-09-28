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Подозреваемый по делу MH17 россиянин захотел обратиться к суду 

Lenta.ru и ещё 17 1 час назад
Подозреваемый по делу MH17 россиянин обратится в суд
Фото: РИА Новости
Подозреваемый по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года MH17 Олег Пулатов захотел обратиться к суду. Об этом сообщает адвокат россиянина Сабине тен Дуссхате, ее цитирует ТАСС.
При этом адвокат отметила, что посоветовала клиенту не делать этого из соображений безопасности.

«В отношении Пулатова действует международный ордер на арест, поэтому, если он решит приехать, ему угрожает арест и заключение в следственный изолятор, несмотря на то, что он невиновен», — пояснила она.

Несмотря на это, защита выяснит, может ли россиянин все же обратиться к суду.
Адвокаты также отметили, что пока не могут представить новые требования по дополнительным расследованиям: это связано с новой информацией, полученной в ходе беседы с клиентом. Защита попросила время до начала ноября, чтобы сформулировать требования.
Помимо этого, тен Дуссхате рассказала, что Пулатов не признал себя виновным. По словам россиянина, он не участвовал в подготовке, охране, транспортировке и маскировке ЗРК «Бук» под Первомайским и не отдавал приказы о запуске.

«То есть, наш клиент не знает, что произошло. Он лишь знает, что (…) ни он, ни кто-либо из его подчиненных не были связаны запуском ракеты. Он также знает, что MH17 разбился», — подчеркнула адвокат.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.
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Комментарии 2
В мире , Происшествия , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Олег Пулатов , Игорь Гиркин , Boeing , ФСИН
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