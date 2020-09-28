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Навальный подтвердил встречу с Меркель 

Rambler News Service и ещё 2 42 минуты назад
Блогер Алексей Навальный подтвердил информацию немецкой газеты Der Spiegel о встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в берлинской клинике Charite, где он проходил лечение.

«Встреча была, но не стоит называть ее «секретной». Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице», — написал блогер в своем Twitter.

Ранее Der Spiegel сообщала, что канцлер Германии Ангела Меркель «в строгой секретности» посетила Навального, когда тот проходил лечение в немецкой клинике Charite. Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Позднее его в состоянии комы доставили в немецкую клинику Charite.
Меркель тайно навестила Навального
Омские врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Немецкие врачи, в свою очередь, утверждают о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставляют. 22 сентября Навального выписали из стационара немецкой клиники.
Генпрокуратура РФ направила компетентным органам юстиции Германии ряд запросов о правовой помощи по материалам проверки по факту госпитализации Навального. Однако никаких данных немецкая сторона до сих пор не предоставила.
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