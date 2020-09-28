Армения готова обратиться к России за военной помощью 

Вчера, как сообщал «Рамблер», власти Азербайджана и Армении обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах и ввели военное положение. Также военное положение ввели власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Сегодня Тоганян рассказал, что при необходимости Армения готова обратиться к России за новыми поставками оружия, однако в настоящий момент речи об этом не идет. Также он сообщил, что Ереван не намерен обращаться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за содействием в конфликте с Азербайджаном.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны Армении сообщили, что боевые действия продолжались ночью и сегодня утром, а армянские Вооруженные силы (ВС) добились в ходе них значительных успехов.

В свою очередь, пресс-служба Министерства обороны Азербайджана распространила видеозапись, на которой подразделения Армии Азербайджана с воздуха уничтожают боевую технику противника.