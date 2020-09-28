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Армения готова обратиться к России за военной помощью 

Артём Кульша 28 минут назад
Власти Армении могут обратиться к властям России за новыми поставками оружия. Об этом посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил РИА Новости.
Вчера, как сообщал «Рамблер», власти Азербайджана и Армении обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах и ввели военное положение. Также военное положение ввели власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Сегодня Тоганян рассказал, что при необходимости Армения готова обратиться к России за новыми поставками оружия, однако в настоящий момент речи об этом не идет. Также он сообщил, что Ереван не намерен обращаться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за содействием в конфликте с Азербайджаном.
Ранее в пресс-службе Министерства обороны Армении сообщили, что боевые действия продолжались ночью и сегодня утром, а армянские Вооруженные силы (ВС) добились в ходе них значительных успехов.
В свою очередь, пресс-служба Министерства обороны Азербайджана распространила видеозапись, на которой подразделения Армии Азербайджана с воздуха уничтожают боевую технику противника.
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В мире , Армия , Видео , Оружие , Война, Карабах , Вардан Тоганян , РИА Новости , Армения
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