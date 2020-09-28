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Опубликовано видео военных действий в Нагорном Карабахе 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Министерство обороны Азербайджана опубликовало кадры военных действий в Нагорном Карабахе. Оборонное ведомство заявило, что армянская сторона потеряла более 550 человек убитыми и ранеными. По его сведениям, вооруженные силы Армении лишились 22 бронемашин, 15 зенитных комплексов «Оса», 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок, а также трех складов с боеприпасами. В свою очередь, представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг информацию о потерях в составе вооруженных сил.
Конфликт между странами на границе снова обострился 27 сентября. В начале боевых действий Армения и Азербайджан обвинили друг друга.
В мире , Видео , Конфликты , Арцрун Ованнисян , Министерство обороны , Азербайджан
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