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Родители заставили заниматься спортом младенца и познали гнев сети 

Lenta.ru 30 минут назад
Родители заставили заниматься спортом младенца
Фото: Instagram
Американская пара решила отметить шесть месяцев с момента рождения ребенка, поставив младенца на водные лыжи. Такой поступок вызвал гнев у подписчиков, пишет The Mirror.
Кейси и Минди Хамферис сами ведут Instagram-страницу ребенка Рича. В середине сентября в аккаунте появилась фотография, на которой полугодовалый сын пары стоит на доске, держась руками за привязанную к лодке перекладину. Для безопасности родители надели на него спасательный жилет.

«Я катался на водных лыжах на свой шестимесячный день рождения. Видимо, это серьезно…» — говорится в описании к записи.

Некоторые подписчики поздравили Рича с успехом, однако родителям пришлось познать гнев пользователей сети, ведь многие комментаторы не разделили их позитивного настроя. Они посчитали, что взрослые зря заставили маленького сына заниматься опасным спортом.

«Какие же вы безответственные родители. Как вы можете делать это с младенцем, вы больные?» — удивился один из юзеров. «Это так опасно и глупо», — писал другой.

После потока негативных комментариев с Кейси и Минди пообщались представители американского издания 7 News. В разговоре с журналистами родители отметили, что придерживаются рекомендаций педиатра и соблюдают все меры предосторожности, чтобы не навредить сыну.
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