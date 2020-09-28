Названы посредники для диалога в Белоруссии

"Думаю, что у нас есть много возможностей для обеспечения прогресса нашего ответа на события в Белоруссии. Я хотел бы призвать европейские страны, в особенности Францию, выступить в роли посредников для установления мирного диалога между властями Минска и гражданским обществом, — при участии России. Мы уже приложили усилия такого рода, но хотели бы, чтобы к нам присоединились и другие страны", — заявил президент Литвы в интервью французской газете Figaro.