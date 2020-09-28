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В «Макдоналдсе» отказались обслужить инвалида из-за его скутера 

Lenta.ru 1 час назад
В «Макдоналдсе» отказались обслужить инвалида
Фото: The Sun
В Великобритании инвалида отказались обслуживать в ресторане быстрого питания «Макдоналдс» из-за того, что он был на специальном скутере. Сотрудник объяснил это тем, что общепит обслуживает только машины, а не скутеры, пишет газета The Sun.
Отмечается, что 50-летний Марк Уэйт страдает волчанкой и остеопорозом и не может ходить самостоятельно. Для перемещения по городу он водит скутер, который зарегистрирован в агентстве по лицензированию водителей и транспортных средств.
Сам инвалид отметил, что его оттолкнуло такое отношение персонала, и уточнил, что не может водить машину из-за обезболивающего — ему приходится принимать жидкий морфий, под действием которого нельзя садиться за руль авто. В филиале ресторана перед Уэйтом извинились и признали, что должны были обслужить водителя скутера.
Ранее сообщалось, что в одном из московских вузов отказали в обучении девушке из-за того, что она передвигается на инвалидной коляске. Однако после соответствующей публикации в соцсетях девушки в вузе отметили, что вопрос с ее поступлением решен и договор на обучение подписан.
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В мире , Великобритания
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