Трамп опроверг неуплату налогов

Утверждения американской газеты The New York Times о том, что президент США Дональд Трамп в течение 10 лет не платил подоходный налог, не соответствуют действительности. Об этом журналистам заявил сам американский лидер, подчеркнув, что все это выдумки.

"Все это полностью сфабриковано. Мы через это уже проходили. Четыре года назад мне уже пришлось говорить об этом и выступать с опровержением", — цитирует ТАСС выступление хозяина Белого дома.

Трамп подчеркнул, что он платит налоги и готов это подтвердить, предоставив свои налоговые декларации.

Президент пояснил, однако, что не может сделать это сейчас, поскольку в отношении его бизнеса по-прежнему проводят проверки регулирующие органы. Но после проверок он "с гордостью" все представит.

Ранее газета The New York Times сообщила, что ее журналисты ознакомились с данными о налоговых отчислениях Трампа более чем за 20 лет. Из них якобы следует, что американский лидер не платил подоходный налог 10 лет, по большей части потому, что сообщал, что теряет больше средств, чем зарабатывает. По версии издания, у Трампа имеются долги примерно на 300 миллионов долларов.