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Стрелков увидел риски для России в конфликте в Нагорном Карабахе 

Ura.Ru 19 минут назад
России указали на риски в карабахском конфликте
Фото: ТАСС
Вмешательство российского военного контингента в противостояние Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе чревато для Москвы обострением отношений с одной из стран-участниц конфликта. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

«С точки зрения здравого смысла, Российской Федерации нечего там (в Нагорном Карабахе) делать. Ни в качестве официальных вооруженных сил, ни в качестве частных военных компаний. Поскольку и у Азербайджана, и у Армении с Россией слишком много хозяйственных, экономических и прочих связей», — рассказал Стрелков.

Собеседник агентства подчеркнул, что любая поддержка одной из воюющих в Нагорном Карабахе сторон автоматически ухудшит положение России в Закавказье. При этом, Стрелков не стал прогнозировать, какую из сторон поддержит РФ в случае вмешательства.
Ранее стало известно об эскалации военного конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. По словам армянского лидера Никола Пашиняна, сегодня с утра вооруженные силы Азербайджана развернули наступление на спорной территории.
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Комментарии 2
В мире , Армия , Политика , Игорь Стрелков , Армения
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