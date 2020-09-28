России указали на риски в карабахском конфликте

Вмешательство российского военного контингента в противостояние Армении Азербайджана в Нагорном Карабахе чревато для Москвы обострением отношений с одной из стран-участниц конфликта. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков

«С точки зрения здравого смысла, Российской Федерации нечего там (в Нагорном Карабахе) делать. Ни в качестве официальных вооруженных сил, ни в качестве частных военных компаний. Поскольку и у Азербайджана, и у Армении с Россией слишком много хозяйственных, экономических и прочих связей», — рассказал Стрелков.

Собеседник агентства подчеркнул, что любая поддержка одной из воюющих в Нагорном Карабахе сторон автоматически ухудшит положение России в Закавказье. При этом, Стрелков не стал прогнозировать, какую из сторон поддержит РФ в случае вмешательства.

Ранее стало известно об эскалации военного конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. По словам армянского лидера Никола Пашиняна, сегодня с утра вооруженные силы Азербайджана развернули наступление на спорной территории.