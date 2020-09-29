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Пашинян пожаловался Меркель на позицию Турции по Карабаху

Деловая газета "Взгляд"иещё 66
31 минуту назад
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора призвал канцлера Германии Ангелу Меркель повлиять на деструктивную позицию Турции по ситуации в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба правительства Армении.
Ситуация в Карабахе: Пашинян пожаловался Меркель
Фото: EPAEPA
«Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Николом Пашиняном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которого глава армянского кабмина обрисовал сложившуюся в регионе ситуацию. Он отметил, что Арцах (непризнанная Нагорно-Карабахская республика) подвергся агрессии со стороны Азербайджана, и выразил озабоченность в связи с продолжающимся боевыми действиями. Никол Пашинян призвал Меркель приложить максимум усилий для того, чтобы повлиять на деструктивную позицию Турции», – приводит сообщение пресс-службы правительства Армении ТАСС.
Канцлер Германии в свою очередь выразила озабоченность в связи со сложившейся ситуацией. Она отметила что карабахский конфликт не имеет другого решения, кроме мирного, и призвала возобновить переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ.
Кроме того, в понедельник премьер-министр Армении обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
«Никол Пашинян в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем коснулся ситуации на карабахско-азербайджанской границе и подчеркнул факт развязанной Азербайджаном войны. Премьер-министр [Армении] отметил, что в отличие от эскалаций прошлых лет, нынешняя характеризуется очень активной предвзятой позицией Турции и ее прямым дестабилизирующим присутствием в действиях Азербайджана», – сообщила пресс-служба правительства Армении.
Генеральный секретарь ООН в свою очередь выразил глубокую озабоченность по поводу сложившейся ситуации и развития событий, подчеркнув необходимость возобновления мирного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ.
Гутерриш также провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которых призвал к незамедлительному прекращению огня в Нагорном Карабахе.
В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал покончить с «оккупацией» Арменией территории Азербайджана. В тот же день посол Армении в России заявил о переброске Турцией боевиков из Сирии в Карабах. Позже Ереван пригрозил задействовать ОТРК «Искандер» в случае применения Турцией истребителей F-16 в Нагорном Карабахе.
После этого в Анкаре заявили, что на данный момент не видят необходимости отправлять ВС Турции и бойцов сирийской оппозиции в зону конфликта в Карабахе.
Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в воскресенье утром. В понедельник вечером в Ереване заявили, что вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также прогнозировала, что вмешательство в конфликт в Нагорном Карабахе ослабит Турцию.
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