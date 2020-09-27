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Армения сообщила о захвате азербайджанской бронетехники в Карабахе

РИА Новости
19 минут назад
Карабахские военные захватили в воскресенье в ходе контратаки 11 единиц азербайджанской бронетехники, заявила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.
Армения захватила бронетехнику Азербайджана
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Подразделения Армии обороны (Карабаха – ред.) захватили в ходе контратаки 11 единиц бронетехники противника с боекомплектом, в том числе БМП-3", - написала Степанян в Facebook.
В воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе РФ, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
В мире,Армия,Война, Карабах,Министерство обороны,Армения,
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