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В Гродно применили против протестующих слезоточивый газ 

RT на русском и ещё 2 28 минут назад
В Гродно против протестующих применили газ
Фото: Sputnik / Виктор Толочко
В белорусском Гродно против участников несанкционированных протестов был применён слезоточивый газ, сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

«В определённых случаях в отношении участников несанкционированных массовых мероприятий в воскресенье (27 сентября. — RT) применялись спецсредства, в том числе слезоточивый газ», — приводит сообщение РИА Новости.

Данные меры применялись в отношении «агрессивно настроенных» против силовиков граждан, пояснили в ведомстве.

«По данным фактам будет возбуждён ряд уголовных дел, Следственный комитет уже работает», — добавили в УВД.

Ранее в Гомеле против участников протестов применили слезоточивый газ.
По данным МВД Белоруссии, в ходе несанкционированных акций протеста 27 сентября по всей стране задержаны около 200 человек.
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В мире , СНГ , СКР , МВД , РИА Новости , Гродно
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