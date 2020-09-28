Армения готова обратиться к России за помощью

Армения готова обратиться к России с просьбой о дополнительной военной помощи, но пока такой необходимости нет. Об этом в понедельник в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил посол республики в Москве Вардан Тоганян.
По его словам, военно-техническое сотрудничество Москвы и Еревана сегодня очень плотно развивается.
"Мы считаем, что в случае необходимости мы будем обращаться к России [за дополнительной военной помощью], — отметил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. — На сегодняшний день мы не считаем, что необходимы дополнительные военные или иные контингенты".
"Но продолжаем считать, что Россия имеет действительно большую роль на Кавказе и политические методы для того, чтобы остановить кровопролитие", — добавил Тоганян.