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Армения готова обратиться к России за военной помощью 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Армения готова обратиться к России за помощью
Фото: ТАСС
Армения готова обратиться к России с просьбой о дополнительной военной помощи, но пока такой необходимости нет. Об этом в понедельник в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил посол республики в Москве Вардан Тоганян.
По его словам, военно-техническое сотрудничество Москвы и Еревана сегодня очень плотно развивается.

"Мы считаем, что в случае необходимости мы будем обращаться к России [за дополнительной военной помощью], — отметил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. — На сегодняшний день мы не считаем, что необходимы дополнительные военные или иные контингенты".

"Но продолжаем считать, что Россия имеет действительно большую роль на Кавказе и политические методы для того, чтобы остановить кровопролитие", — добавил Тоганян.
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В мире , Конфликты , Война, Карабах , Вардан Тоганян , Радиостанция "Говорит Москва" , Армения , Москва
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