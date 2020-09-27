Порошенко стал фигурантом ещё одного уголовного дела 

Сообщаем, что на основании заявления о совершении уголовного производства от 29.08.2020 Офисом Генерального прокурора 15.09.2020 в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости по № 4200000000001695 о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, — передаёт портал издание «СТРАНА.ua».