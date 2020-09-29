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В Азербайджане заблокировали социальные сети 

Газета.Ru и ещё 63 1 час назад
Ряд социальных сетей заблокировали в Азербайджане на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе, свидетельствуют данные портала NetBlocks.
В частности, заблокированы оказались Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, TikTok, Skype и некоторые другие сервисы.
По данным портала, ограничения на работу социальных сетей были введены азербайджанской стороной для "предотвращения крупномасштабных провокаций со стороны Армении".
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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В мире , Видео , Интернет , Министерство обороны
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