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Армения обратилась в ЕСПЧ из-за ситуации в Карабахе 

Общественная служба новостей и ещё 66 1 час назад
Армения обратилась в ЕСПЧ из-за ситуации в Карабахе
Фото: politeka.net
Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по вопросу ситуации в Карабахе, заявили в представительстве страны в суде. Об этом сообщает РИА Новости.
Армянская сторона потребовала Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов.

«Армения потребовала применить в отношении Азербайджана промежуточные меры, в частности, обязать его прекратить бомбардировки гражданских объектов, воздерживаться от неизбирательных наступательных действий, использования в качестве целей граждан, гражданских объектов и населенных пунктов», — отметили в представительстве страны на странице в Facebook.

Напомним, что в воскресенье, 27 сентября, утром стало известно об обстреле жилых пунктов на территории Карабаха со стороны Армении — об этом заявила азербайджанская сторона.
В Армении, наоборот, отметили, что вооружённые силы Азербайджана сбили вертолеты и начали обстрел.
Позже российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении призвал стороны к сдержанности. К этому также призвали и лидеры других европейских государств.
Сейчас в Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.
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Комментарии 2
В мире , Кавказ , Владимир Путин , ЕСПЧ , Армения
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