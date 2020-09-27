Армения обратилась в ЕСПЧ из-за ситуации в Карабахе 

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Армянская сторона потребовала Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов.

«Армения потребовала применить в отношении Азербайджана промежуточные меры, в частности, обязать его прекратить бомбардировки гражданских объектов, воздерживаться от неизбирательных наступательных действий, использования в качестве целей граждан, гражданских объектов и населенных пунктов», — отметили в представительстве страны на странице в Facebook.

Напомним, что в воскресенье, 27 сентября, утром стало известно об обстреле жилых пунктов на территории Карабаха со стороны Армении — об этом заявила азербайджанская сторона.

В Армении, наоборот, отметили, что вооружённые силы Азербайджана сбили вертолеты и начали обстрел.

Позже российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении призвал стороны к сдержанности. К этому также призвали и лидеры других европейских государств.

Сейчас в Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.