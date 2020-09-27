Президент Карабаха объявил военное положение

Президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутунян объявил о военном положении. Об этом сообщает ТАСС.

Лидер НКР также сообщил о всеобщей мобилизации — в Нагорном Карабахе объявили сбор мужчин старше 18 лет.