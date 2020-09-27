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Киев возмутился тем, что «Би-би-си» отнесла Крым к России 

Газета.Ru и ещё 6 17 минут назад
Скандал в Киеве: в Британии Крым «отдали» России
Фото: ТАСС
Украинское посольство в Лондоне в Twitter возмутилось картой "Би-би-си", на которой Крым не относится к Украине.
Ранее "Би-би-си" опубликовала статью о крушении военного самолета Ан-26 в Харьковской области. На приложенной к материалу карте Крым не входил в состав Украины.

"Не можем поверить своим глазам", — говорится в сообщении дипмиссии.

Представители Киева выразили надежду, что карта была размещена по ошибке. Позже публикация исчезла с сайта, а новый вариант содержал извинения.
Вечером 25 сентября в районе Чугуева под Харьковом во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку разбился самолет Ан-26. На его борту находились 27 человек, среди которых, помимо членов экипажа, были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. По последним данным, 26 человек погибли. Двое курсантов спаслись, выпрыгнув из самолета, но получили ожоги 90% тела. Они были госпитализированы. Один из выживших умер, а другой находится в больнице.
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В мире , Украина , BBC News , Республика Крым
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