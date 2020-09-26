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Лукашенко направил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе Ан-26 на Украине 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования народу Украины в связи с катастрофой военно-транспортного самолета Ан-26 в Харьковской области. Об этом сообщает в субботу агентство "БелТА" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"От всего белорусского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки братскому народу Украины, родным и близким погибших", — цитирует Лукашенко "БелТА".

Он подчеркнул, что известие о катастрофе было воспринято в Белоруссии с большой скорбью и болью.
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В мире , Видео , СНГ , Александр Лукашенко
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