Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования народу Украины в связи с катастрофой военно-транспортного самолета Ан-26 в Харьковской области. Об этом сообщает в субботу агентство "БелТА" со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"От всего белорусского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки братскому народу Украины, родным и близким погибших", — цитирует Лукашенко "БелТА".
Он подчеркнул, что известие о катастрофе было воспринято в Белоруссии с большой скорбью и болью.