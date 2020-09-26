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Последние секунды полета Ан-26 под Харьковом попали на видео 

Lenta.ru 14 минут назад
Последние секунды полета военно-транспортного самолета Ан-26, потерпевшего крушение под Харьковом, попало на камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовал на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Это видео должно помочь следователям и экспертам установить, что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом. Вечная память трагически погибшим защитникам Украины!» — написал Геращенко.

Ранее 26 сентября министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что воздушное судно при вынужденном приземлении могло зацепиться крылом земли.
Прыгали в полете: что известно о крушении Ан-26 под Харьковом
Самолет Ан-26 разбился в Харьковской области 25 сентября. Крушение произошло во время учебного полета на расстоянии двух километров от военного аэропорта, после чего борт загорелся. Возможной причиной катастрофы называют отказ двигателя. Правоохранители проверяют еще три версии причин крушения воздушного судна. Среди них — ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем или лицами, ответственными за управление полетами, а также несоответствующее стандартам техобслуживание самолета.
В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Всего на борту было 27 человек, подтверждена гибель 26 пассажиров.
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Комментарии
В мире , Видео , Происшествия , Антон Геращенко , Харьков
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