В МВД назвали число задержанных в Минске

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Во время несанкционированных протестных акций, которые состоялись 27 сентября в разных населенных пунктах Белоруссии , было задержано около 200 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова журналистам ТАСС.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

«Несанкционированные массовые мероприятия прошли практически во всех регионах Белоруссии, — сказала она. — Около 200 человек задержаны».

Ранее на сайте правозащитной организации «Весна» сообщалось о задержании более 50 человек в Минске и других городах Белоруссии.

Как передавало ИА REGNUM, так называемый воскресный марш «Народная инаугурация» прошел в разных населенных пунктах Белоруссии 27 сентября.