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В МВД Белоруссии назвали число задержанных в ходе акций протеста 

ИА Regnum и ещё 33 35 минут назад
В МВД назвали число задержанных в Минске
Фото: РИА Новости
Во время несанкционированных протестных акций, которые состоялись 27 сентября в разных населенных пунктах Белоруссии, было задержано около 200 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова журналистам ТАСС.
Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

«Несанкционированные массовые мероприятия прошли практически во всех регионах Белоруссии, — сказала она. — Около 200 человек задержаны».

Ранее на сайте правозащитной организации «Весна» сообщалось о задержании более 50 человек в Минске и других городах Белоруссии.
Как передавало ИА REGNUM, так называемый воскресный марш «Народная инаугурация» прошел в разных населенных пунктах Белоруссии 27 сентября.
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В мире , Криминал , СНГ , Белоруссия в огне , МВД
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