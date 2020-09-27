Российская журналистка задержана в Минске

В субботу на Комаровском рынке в Минске проходила "женская" протестная акция. Сразу после ее начала бойцы ОМОН начали задерживать протестующих. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома, на несанкционированной акции задержаны несколько десятков человек. Ранее сообщалось, что Ольшанская находится в одном из территориальных РУВД Минска после того, как ее привезли в милицию для проверки аккредитации.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.