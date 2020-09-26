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США назвали «предмет зависти» всего мира 

Lenta.ru 20 минут назад
США назвали «предмет зависти» всего мира
Фото: globallookpress.com
Командующий Центром космических и ракетных систем Военно-воздушных сил (ВВС) США генерал-лейтенант Джон Томпсон назвал «предмет зависти» всего мира. Заявление военного приводит C4ISRNET.

«Космическая пусковая промышленность Соединенных Штатов — предмет зависти всего мира», — сказал Томпсон. По его словам, успех США на рынке космических запусков связан с инновациями SpaceX.

Как пишет издание, ВВС Соединенных Штатов выбрали данную компанию для запуска пятого и шестого спутников глобальной навигационной системы Global Positioning System (GPS). Согласно обновленному соглашению, в миссиях предполагается задействовать ранее уже использованные первые ступени тяжелой ракеты Falcon 9, «которые сэкономят налогоплательщикам 52,7 миллиона долларов».
В сентябре директор ВВС США по закупкам Уилл Ропер заявил, что военные были впечатлены работой спутников Starlink от SpaceX во время тестирования системы Advanced Battle Management System (ABMS), проходившего в начале сентября в ходе военных учений.
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В мире , Армия , Джон Томпсон , Уилл Ропер , SpaceX , США
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