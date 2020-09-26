Джонсон назвал сумасшедшими противников прививок 

"Мы ни в коем случае не должны отступать от правил, сокращать клинические испытания или жертвовать безопасностью, чтобы быстрее получить результат. Будет ужасной трагедией, если из-за лишнего рвения мы сыграем на руку полоумным — антипрививочникам, опасным личностям, одержимым навязчивыми идеями, которые выступают против самого принципа вакцинации и которые могут поставить под угрозу миллионы жизней", — сказал Джонсон, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН

Одновременно в центре Лондона проходила акция протестующих против ограничений, вновь вводимых правительством из-за коронавируса. На мероприятие пришло около 15 тысяч человек.

Джонсон подчеркнул, что здоровье людей по всему миру зависит от появления безопасной и эффективной вакцины.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 33 млн заболевших, 24 млн человек выздоровели, около миллиона пациентов — умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.