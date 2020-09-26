Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Джонсон назвал сумасшедшими противников прививок 

Газета.Ru и ещё 13 3 часа назад
Джонсон назвал сумасшедшими противников прививок
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал сумасшедшими сторонников антипрививочного движения, пишет ТАСС.
"Мы ни в коем случае не должны отступать от правил, сокращать клинические испытания или жертвовать безопасностью, чтобы быстрее получить результат. Будет ужасной трагедией, если из-за лишнего рвения мы сыграем на руку полоумным — антипрививочникам, опасным личностям, одержимым навязчивыми идеями, которые выступают против самого принципа вакцинации и которые могут поставить под угрозу миллионы жизней", — сказал Джонсон, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН.
Одновременно в центре Лондона проходила акция протестующих против ограничений, вновь вводимых правительством из-за коронавируса. На мероприятие пришло около 15 тысяч человек.
Джонсон подчеркнул, что здоровье людей по всему миру зависит от появления безопасной и эффективной вакцины.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 33 млн заболевших, 24 млн человек выздоровели, около миллиона пациентов — умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.
Газета.Ru: последние новости
В Минске завершился "женский марш" В Минске завершился "женский марш" Лукашенко выразил соболезнования из-за авиакатастрофы под Харьковом Лукашенко выразил соболезнования из-за авиакатастрофы под Харьковом Комков выдвинул Путина на Нобелевскую премию мира Комков выдвинул Путина на Нобелевскую премию мира
Комментарии 4
В мире , Борис Джонсон , Генассамблея ООН , ООН , ИТАР-ТАСС , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Охренела совсем»: россияне обрушились на Малышеву
«Охренела совсем»: россияне обрушились на Малышеву
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Вассерман: «Не хочу, чтоб Путин стоял в одном ряду с…
Вассерман: «Не хочу, чтоб Путин стоял в одном ряду с…
Что стало с главной красоткой 90-х Клаудией Шиффер
Что стало с главной красоткой 90-х Клаудией Шиффер
Видео
Опубликовано видео взрыва в Сочи
00:12
Опубликовано видео взрыва в Сочи
Кадыров показал жим штанги лежа и попал на видео
02:43
Кадыров показал жим штанги лежа и попал на видео
Момент крушения Ан-26 попал на видео
00:19
Момент крушения Ан-26 попал на видео
Грабитель магазина застрял в дверях и попал на видео
00:10
Грабитель магазина застрял в дверях и попал на видео
В московском вузе рухнул лифт со студентами
00:05
В московском вузе рухнул лифт со студентами
Происшествия
Душераздирающее зрелище: завод затопило красным вином
00:31
Душераздирающее зрелище: завод затопило красным вином
В мире Происшествия
Погибший пилот Ан-26 раскрыл матери правду о самолете
00:19
Погибший пилот Ан-26 раскрыл матери правду о самолете
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео последствий крушения самолета на Украине
00:14
Опубликовано видео последствий крушения самолета на Украине
Была «автобойня»: в Минске вспомнили инаугурацию
00:16
Была «автобойня»: в Минске вспомнили инаугурацию
В мире Происшествия
Лукашенко обратился к народу Украины
00:14
Лукашенко обратился к народу Украины
В мире СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение