Скандальный фильм вызвал возмущение украинцев

"Я посмотрела фильм и просто шокирована. Отношение к украинцам и так было не лучшим — некоторые обзывали "курвой", когда слышали, откуда я приехала", — жалуется нам Виктория Смаль из Львова, живущая под Краковом.
"Втроем они открывают бордель, куда привозят украинок-танцовщиц, которые сначала приезжают танцевать, а затем занимаются проституцией. И все это показано жестко и грубо, со сценами насилия и секса. Также показана коррупция в Украине, что все вопросы на границе можно "порешать", как это и делали Женя и Алекс. Они перевозили девушек в "отключке", и украинский пограничник сказал: "1000 долларов — за одно "тело". Те заплатили за живой товар и проехали. Провозили и наркотики через украинскую границу. Еще показали якобы одного из украинских министров, который спонсировал бордель и брал свой процент", — рассказывает Смаль.
"Я, наверное, была единственной украинской в зале и не смеялась. Конечно, у нас есть коррупция и секс-бизнес, но это, мне кажется, преувеличение, что через границу можно абсолютно все провезти, в том числе девушек без сознания, и прямо все на границе соглашаются пропустить за взятки", — говорит Смаль.
"Патрик Вега эксплуатирует наши низшие инстинкты", — пишет Мартина Харланд, автор сайта Filmoterapia.pl.
"Женщины из Восточной Европы имеют такую репутацию на Западе из-за рынка торговли людьми. Здесь Вега работает на ощущениях и копирует то, что хорошо продается, и людям нравится наблюдать за насилием, сексом, наркотиками, подпольем", — говорит Лоу.
"Единственная цель режиссера — вызвать скандал и заработать. Мы живем в мире, где китч хорошо продается, все, что вам нужно, — это грамотный маркетинг", — пишет в комментариях пользователь сайта wp.pl Петр.
"Сильный фильм, много экшена, хотя для меня слишком жестокий. Тем не менее рекомендую", — пишет на сайте с отзывами о фильмах multikino.pl зрительница Магда.
"На фоне накопившихся проблем с памятниками, Бандерой и законом об образовании это лишь один мазок. Но такие фильмы, которые крутят в кинотеатрах по всей стране, просто так не снимают", — сказал нам один из украинских дипломатов, знакомый с ситуацией в Польше.