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Страна (Украина): проститутки и взяточники. Как показали украинцев в скандальном польском фильме «Петля» 

ИноСМИ 1 час назад
Скандальный фильм вызвал возмущение украинцев
Фото: flickr.com, Thijs Paanakker
В польский прокат вышел фильм, который не на шутку встревожил украинцев. Дело в том, что они изображены в неприглядном свете, а режиссер на примере соседей хотел привлечь внимание к проблеме торговли людьми. Выход "Петли" на киноэкраны уже вызвал бурю возмущения среди живущих в Польше украинцев.
В польских кинотеатрах вышел фильм-экшен "Петля", в котором украинцы изображены в неприглядном свете. Сутенеры, проститутки и взяточники — такими представлены герои кино родом из Украины.
Выход "Петли" на киноэкраны уже вызвал бурю возмущения среди живущих в Польше украинцев, ведь негатив проецируется в первую очередь на них.

"Я посмотрела фильм и просто шокирована. Отношение к украинцам и так было не лучшим — некоторые обзывали "курвой", когда слышали, откуда я приехала", — жалуется нам Виктория Смаль из Львова, живущая под Краковом.

В фильме показана жизнь сети польских ночных клубов, в которых работают подпольные бордели, контролируемые агентом Центрального бюро расследований (типа нашего СБУ).
По сюжету, главные герои фильма — польский полицейский Даниэль и два украинских сутенера-бандита, братья Женя и Алекс, с которыми он связался.
Благодаря информации, полученной от Жени и Алекса, их контактам с украинским преступным миром, Даниэль быстро продвигается по службе и становится сотрудником Центрального бюро расследований.

"Втроем они открывают бордель, куда привозят украинок-танцовщиц, которые сначала приезжают танцевать, а затем занимаются проституцией. И все это показано жестко и грубо, со сценами насилия и секса. Также показана коррупция в Украине, что все вопросы на границе можно "порешать", как это и делали Женя и Алекс. Они перевозили девушек в "отключке", и украинский пограничник сказал: "1000 долларов — за одно "тело". Те заплатили за живой товар и проехали. Провозили и наркотики через украинскую границу. Еще показали якобы одного из украинских министров, который спонсировал бордель и брал свой процент", — рассказывает Смаль.

По словам львовянки, половина зала смеялась и кивала, мол, да, украинцы — такие.

"Я, наверное, была единственной украинской в зале и не смеялась. Конечно, у нас есть коррупция и секс-бизнес, но это, мне кажется, преувеличение, что через границу можно абсолютно все провезти, в том числе девушек без сознания, и прямо все на границе соглашаются пропустить за взятки", — говорит Смаль.

Режиссер Патрик Вега, который любит эпатировать, объясняет, что, в частности, хотел показать серьезную социальную проблему торговли людьми и принуждения к проституции.
Кино вызвало противоречивые оценки как среди зрителей, так и среди критиков.

"Патрик Вега эксплуатирует наши низшие инстинкты", — пишет Мартина Харланд, автор сайта Filmoterapia.pl.

Польский киноэксперт Агата Лоу полагает, что этот фильм стереотипным образом изображает украинцев.

"Женщины из Восточной Европы имеют такую ​​репутацию на Западе из-за рынка торговли людьми. Здесь Вега работает на ощущениях и копирует то, что хорошо продается, и людям нравится наблюдать за насилием, сексом, наркотиками, подпольем", — говорит Лоу.

"Единственная цель режиссера — вызвать скандал и заработать. Мы живем в мире, где китч хорошо продается, все, что вам нужно, — это грамотный маркетинг", — пишет в комментариях пользователь сайта wp.pl Петр.

"Хотела уйти после половины фильма, не знаю, что остановило. Никакого сюжета, плохая игра, плохие диалоги, все вращается вокруг плохих сексуальных сцен, жаль потраченных впустую времени и денег", — делится впечатлениями Ивонна.
Другим кино понравилось.

"Сильный фильм, много экшена, хотя для меня слишком жестокий. Тем не менее рекомендую", — пишет на сайте с отзывами о фильмах multikino.pl зрительница Магда.

Тем временем в дипломатических кругах ожидают новый скандал между Польшей и Украиной.

"На фоне накопившихся проблем с памятниками, Бандерой и законом об образовании это лишь один мазок. Но такие фильмы, которые крутят в кинотеатрах по всей стране, просто так не снимают", — сказал нам один из украинских дипломатов, знакомый с ситуацией в Польше.

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Комментарии 24
В мире , Статьи , СБУ , Краков , Львов , Польша
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