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Байден высказался о роли России в карабахском конфликте 

Lenta.ru и ещё 5 45 минут назад
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе к прекращению огня и возобновлению переговоров. Соответствующее заявление опубликовано на его официальном сайте.
Так, политик выразил обеспокоенность ситуацией в Нагорном Карабахе. По его мнению, вспышка насилия может перерасти в более масштабный региональный конфликт, в связи с чем третьи страны в регионе должны оставаться в стороне. США обязаны настаивать на увеличении числа наблюдателей вдоль линии соприкосновения, а посредники Минской группы должны добиваться деэскалации.
США обязаны пересмотреть свои программы помощи, чтобы гарантировать, что никакие вооружения не могли быть использованы в наступательных целях. Байден высказался и о роли Москвы в конфликте: Вашингтон должен призвать Россию «прекратить циничные поставки оружия обеим сторонам».
О новом обострении конфликта между странами стало известно утром 27 сентября. Азербайджан и Армения обменялись взаимными обвинениями в эскалации конфликта.
В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются.
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Комментарии 23
В мире , Армия , Видео , Войска , Джозеф Байден , Демократическая партия США , США
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