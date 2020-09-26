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Киев видит для себя угрозу в укреплении сотрудничества Белоруссии с Россией 

ТАСС и ещё 2 Только что
Выбор сделан: Киев увидел риски из-за РФ и Белоруссии
Фото: ТАСС
Украина видит серьезные риски для себя в укреплении сотрудничества президента Белоруссии Александра Лукашенко с Россией. Такое заявление сделал в пятницу вечером министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Александр Лукашенко сделал свой выбор. Он выбрал Россию, а это означает, что, когда мы смотрим на ситуацию в Белоруссии, мы взвешиваем все риски, которые несет укрепление позиций РФ в Белоруссии для Украины", — заявил он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". "И мы понимаем: если Лукашенко выбрал Россию, то риски [которые видятся Киеву] зашкаливают. В соответствии с этим мы и формируем наше отношение к нему", — добавил Кулеба и выразил сожаление, что белорусский президент отказался от международного посредничества в вопросе урегулирования политического кризиса в стране.

Ранее министр иностранных дел Украины также заявил, что церемония инаугурации Александра Лукашенко, которая прошла 23 сентября, не означает его признания легитимным президентом Белоруссии. В минувшую среду государственные СМИ сообщили о том, что Лукашенко приведен к присяге в ходе не объявленной заранее инаугурации в своей резиденции в Минске. Ряд стран Европы и США заявил, что больше не может считать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.
По данным ЦИК, Лукашенко одержал победу на прошедших 9 августа президентских выборах, набрав 80,10% голосов. Тихановская заняла второе место с 10,12%. Она не признала результаты голосования и вскоре покинула страну. На этом фоне в республике начались акции протеста несогласных с официальными итогами выборов, которые продолжаются уже более месяца.
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Комментарии
В мире , Дмитрий Кулеба , Александр Лукашенко , Киев
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